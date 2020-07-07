Иностранцы изнасиловали двух женщин и улетели в Москву

В Калининграде иностранцы изнасиловали двоих женщин в возрасте 21-го и 24-х лет, после чего улетели в Москву. Об этом сообщает региональный СКР.
В ночь на 22 июня двое незнакомых мужчин затащили калининградок в подвал одного из домов в Литовском переулке и изнасиловали. В отношении 21-летней потерпевшей, с её слов, нападавший также совершил "насильственные действия сексуального характера".
Были возбуждены уголовные дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). 22-летнего и 26-летнего злоумышленников задержали в районе аэропорта "Внуково" в Москве. 27 июня мужчин доставили в Калининградскую область. Им предъявлены обвинения, мужчин заключили под стражу. Свою вину злоумышленники отрицают. Расследование продолжается.