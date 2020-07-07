Иностранцы изнасиловали двух женщин и улетели в Москву

Калининграде иностранцы изнасиловали двоих женщин в возрасте 21-го и 24-х лет, после чего улетели в Москву . Об этом сообщает региональный СКР.

В ночь на 22 июня двое незнакомых мужчин затащили калининградок в подвал одного из домов в Литовском переулке и изнасиловали. В отношении 21-летней потерпевшей, с её слов, нападавший также совершил "насильственные действия сексуального характера".