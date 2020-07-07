Многодетный россиянин признался в изнасиловании детей

Подозреваемый в действиях сексуального характера по отношению к своим детям — двум девочкам девяти и 11 лет, признал вину после проверки на полиграфе. Об этом сообщила старший помощник регионального руководителя СУ СК Лариса Болдинова.

Там отметили, что после признательных показаний следователи завершили расследование по этому делу. О том, что многодетный отец их развращал его дочери сами рассказали в школе.

36-летний мужчина прошёл проверку на полиграфе и ему были предъявлены заключения других экспертиз, показания дочерей подтвердились. Фигурант признал свою вину, хотя сначала мужчина всё отрицал, — рассказала Болдинова РИА Новости.

В скором времени многодетный глава семейства предстанет перед судом. Он может провести за решёткой от 12 до 20 лет, отметила представитель СК. Девочки, продолжила Болдинова, сейчас находятся в детских учреждениях.

Директор школы в Омской области, в которой учились дочери многодетного мужчины, воспитывающего трёх девочек, обратилась к следователям в январе. Она сообщила правоохранителям, что их мог развращать родной отец. При этом их мама родительских прав лишена.

Согласно версии следователей, отец надругался над старшими девочками в декабре 2019 года. После этого педагоги стали замечать изменившееся поведение школьниц и решили провести с ними беседу, в ходе которой они и рассказали учителям о домогательствах отца. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.