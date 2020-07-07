Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омской области многодетный отец признался в развращении дочерей 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Многодетный россиянин признался в изнасиловании детей
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в действиях сексуального характера по отношению к своим детям — двум девочкам девяти и 11 лет, признал вину после проверки на полиграфе. Об этом сообщила старший помощник регионального руководителя СУ СК Лариса Болдинова.
Там отметили, что после признательных показаний следователи завершили расследование по этому делу. О том, что многодетный отец их развращал его дочери сами рассказали в школе.
36-летний мужчина прошёл проверку на полиграфе и ему были предъявлены заключения других экспертиз, показания дочерей подтвердились. Фигурант признал свою вину, хотя сначала мужчина всё отрицал, — рассказала Болдинова РИА Новости.
В скором времени многодетный глава семейства предстанет перед судом. Он может провести за решёткой от 12 до 20 лет, отметила представитель СК. Девочки, продолжила Болдинова, сейчас находятся в детских учреждениях.
Директор школы в Омской области, в которой учились дочери многодетного мужчины, воспитывающего трёх девочек, обратилась к следователям в январе. Она сообщила правоохранителям, что их мог развращать родной отец. При этом их мама родительских прав лишена.
Согласно версии следователей, отец надругался над старшими девочками в декабре 2019 года. После этого педагоги стали замечать изменившееся поведение школьниц и решили провести с ними беседу, в ходе которой они и рассказали учителям о домогательствах отца. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Видео дня. С кем Полине Гагариной приписывают романы
News.ru: последние новости
Россиянка в Таиланде убила маленькую дочь и попыталась совершить суицид Россиянка в Таиланде убила маленькую дочь и попыталась совершить суицид Задержан бывший чиновник, который продал четыре МиГ-31 по 153 рубля Задержан бывший чиновник, который продал четыре МиГ-31 по 153 рубля Адвокат: историк Соколов применял силу к Ещенко до дня её убийства Адвокат: историк Соколов применял силу к Ещенко до дня её убийства
Комментарии 2
Криминал , Происшествия , РИА Новости , Омская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Рошаль москвичам: «Не будьте дураками»
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Израиль напал на ядерный объект в Иране
Видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
00:30
Погоня дворника с газонокосилкой за мужчиной попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
00:26
Опубликовано видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Происшествия
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Кремль рассказал об открытии границ
01:11
Кремль рассказал об открытии границ
Политика
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение