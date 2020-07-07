Подростка застрелили за незаконную рыбалку

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Владелец платного пруда во Владимирской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, владелец водоема разводил и продавал рыбу, а также оказывал услуги по платной рыбалке.

«6 июля 2020 года в ночное время 15-летний юноша вместе с отцом прибыли на водоем в Собинском районе в целях хищения рыбы. Сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать с водоема оставленную накануне ловушку для рыб», — говорится в сообщении.

При этом, по данным следкома, владелец пруда сидел в кустах в засаде и выстрелил в воздух, когда отец подростка начал вынимать рыбу. После этого рыбак попытался скрыться, а хозяин водоема начал его преследовать.

«Увидев вдалеке силуэт подростка, приняв его за похитителя рыбы, [хозяин пруда] в него выстрелил. 15-летнему молодому человеку дробью были причинены многочисленные огнестрельные ранения, от которых он скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело расследуется по статье — «убийство».

«Рамблер» писал, что ранее в Приморье охотники застрелили браконьера, приняв его за зверя.