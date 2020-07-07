Подростка застрелили за незаконную рыбалку

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Дело квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, юноша вместе с отцом прибыли на платный водоем в Собинском районе. Сын остался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать оставленную ранее ловушку для рыб.

В это время владелец водоема, зная о происходящих хищениях, караулил нарушителей в кустах с охотничьим ружьем. Увидев, как происходит хищение рыбы, он выстрелил в воздух.

Рыбак попытался скрыться. Хозяин пруда увидел вдалеке силуэт подростка, принял его за похитителя рыбы и выстрелил.

От полученных ранений юноша скончался в больнице.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ребенок погиб от случайного выстрела из ружья в Ростовской области.