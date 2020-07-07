Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IT-эксперт рассказал, как распознать телефонное мошенничество 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Назван способ распознать телефонное мошенничество
Фото: News.ru
Понять, что с незнакомого номера позвонил мошенник, можно во время разговора с ним по нескольким признакам, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Все виды телефонного мошенничества связаны с банками, например, попытки проведения безналичных платежей или доступа к счёту. Таким образом, мошенник в процессе разговора, скорее всего, попросит сообщить ему какую-либо информацию, связанную с безналичными платежами, передаёт «Прайм».
Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником, — пояснил Сизов.
Эксперт обратил внимание на то, что настоящие сотрудники банка могут сами заблокировать карту своего клиента или провести какие-то иные операции. Поэтому, если человек подозревает, что ему звонят мошенники, нужно прервать диалог и позвонить в банк по официальному номеру, чтобы сообщить о недавнем входящем звонке. Но стоит обратить внимание на то, что злоумышленники представляются не только банковскими работниками, но и сотрудниками интернет-магазинов, разработчиками мобильных приложений, представителями компаний, оказывающих различные услуги. Они могут как попросить продиктовать им код из СМС, так и потребовать предоплаты за что-либо.
Большое количество звонков от хакеров россиянам поступало, когда президент назначил выплаты на детей в условиях пандемии — злоумышленники просили сообщить им данные карты якобы для перечисления денег. Этот пример говорит о том, как быстро мошенники встраиваются в информационное пространство, — резюмировал Сизов.
Как писал NEWS.ru ранее, большая часть вредоносных рассылок на тему пандемии коронавируса содержала программы-шпионы. Об этом заявил гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков. По его словам, мошенники не собираются снижать активность, число рассылок по теме COVID-19 только увеличивается.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
News.ru: последние новости
Россиянка в Таиланде убила маленькую дочь и попыталась совершить суицид Россиянка в Таиланде убила маленькую дочь и попыталась совершить суицид В Калининграде задержали подозреваемого, который сообщил о «бомбах» в ТЦ В Калининграде задержали подозреваемого, который сообщил о «бомбах» в ТЦ Тело опоенного алкоголем младенца нашли на Сахалине Тело опоенного алкоголем младенца нашли на Сахалине
Комментарии
Криминал , Другое , Происшествия , Алексей Сизов , Илья Сачков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У испанцев пропали антитела к коронавирусу
У испанцев пропали антитела к коронавирусу
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Август обескуражит россиян
Август обескуражит россиян
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Дочь Глюкозы выгнали из школы
Видео
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
00:38
Выживший после падения с 9-го этажа мужчина попал на видео
Происшествия
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
02:22
Самоизоляция с пингвинами попала на видео
Общество
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
01:05
Появилось видео с пьяной учительницей из Хакасии
Происшествия
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
02:34
Переписка Соколова с аспиранткой попала на видео
Происшествия
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
00:49
Подбитый самолет с наркотиками попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
00:16
Опубликовано видео спасения ребенка из машины
Происшествия
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение