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В Калининграде задержали подозреваемого в «минировании» торговых центров 

РИА Новости и ещё 13 54 минуты назад
«Заминировавшего» ТЦ в Калининграде задержали
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали подозреваемого в совершении звонка с информацией о якобы минировании торговых центров "Плаза" и "Европа" в Калининграде, опасных предметов в ТЦ не обнаружено, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"По итогам проверки, которую провели сотрудники спецслужб в "Плазе" и "Европе", никаких подозрительных предметов не было обнаружено, угроза оказалась ложной. Более того, сотрудники УМВД по горячим следам в ходе оперативных мероприятий задержали (предположительно звонившего) жителя Калининградской области 1998 года рождения, сейчас он находится в отделении полиции", — сказал Лысков.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером персонал и посетителей двух торговых центров в Калининграде эвакуировали из-за анонимного звонка о "минировании". На месте работали сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Лысков , Росгвардия , МВД , Калининград , Калининградская Область
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