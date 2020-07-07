Поездка на такси закончилась изнасилованием

Омске завершено расследование уголовного дела в отношении таксиста, которого обвиняют в изнасиловании пассажирки. По информации СУ СК России по Омской области, инцидент случился в апреле 2019 года.

Поздно вечером 21-летняя девушка возвращалась домой из больницы и поймала на улице такси. 36-летний водитель повез ее совсем в другом направлении. Он остановил машину возле заброшенного здания и изнасиловал девушку.

Он также забрал ее золотое кольцо, а после этого отвез жертву домой, веря в свою безнаказанность.

Девушка обратилась в полицию. Но таксист заявлял, что все случилось по желанию обоих. Он попросил проверить его на «детекторе лжи», однако полиграф показал, что он лжет, скрывая обстоятельства происшествия. Когда ему предъявили результаты исследования, таксист во всем сознался.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Грабеж».