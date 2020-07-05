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Модель заявила об изнасиловании в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 33 минуты назад
Фотомодель Дарья Фисун заявила в полицию Пресненского района Москвы об изнасиловании, сообщил источник в правоохранительных органах.
Девушка якобы сама пришла к мужчине домой, сообщил собеседник РИА «Новости».
«Модель Дарья Фисун сообщила в полицию о том, что ее изнасиловали», — сказал источник.
Правоохранители проверяют информацию и устанавливают личность мужчины. Официальных комментариев СК и МВД пока не поступало.
Ранее СМИ сообщали, что суд в Москве заключил под стражу модель Марину Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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