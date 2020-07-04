В Хабаровске возбудили дело после рубок у озера Амут

Дело о превышении полномочий при заключении договоров на санитарные рубки леса возле озера Амут, которое является памятником природы, возбудили в Хабаровском крае , сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, управление лесами правительства Хабаровского края в 2019 году в нарушение законодательства довело госзадание на сплошные санитарные рубки в Солнечном районе до краевого учреждения "Дальневосточная база авиационной охраны лесов". При этом у авиабазы не было необходимого для этого имущества и штата, отмечает прокуратура

Учреждение, отмечает ведомство, без закупочных процедур заключило договоры подряда на рубки с коммерческими организациями "Автоспецтех" и "Мадэра", перераспределив им деньги, выделенные в качестве субсидии на выполнение госзадания. Отмечается, что подрядчики на некоторых участках вырубили ликвидную древесину, оставив растущими деревья, не представляющие ценности, деляны от порубочных остатков не очистили. При этом заказчик без выхода на место составил акты о выполнении работ, отмечает прокуратура.

Информацию о нарушениях прокуроры передали в СУСК РФ по региону.

"По результатам рассмотрения материалов прокуратуры по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) ", — говорится в сообщении.

Размер ущерба, причиненного государству, не уточняется.

Памятник природы "Оползневое озеро Амут" расположен на землях государственного лесного и водного фондов. Озеро находится в тектоническом разломе между базальтовыми плато позднемелового периода в центральной части хребта Мяо-Чан.