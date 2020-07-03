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Отменено постановление о возбуждении уголовного дела против следователя СКР 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Отменено постановление о возбуждении уголовного дела против следователя СКР
Фото: Газета.Ru
В отношении старшего следователя по особо важным делам центрального аппарата СК РФ Руслана Миниахметова не будут заводить уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что против следователя СК возбуждено уголовное дело о статье 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере). Имя правоохранителя не называлось, однако источник сообщил, что речь идет о Руслане Миниахметове.
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Криминал , Происшествия , Виктор Гринь , Александр Бастрыкин , СКР
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