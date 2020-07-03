Отменено постановление о возбуждении уголовного дела против следователя СКР 

В отношении старшего следователя по особо важным делам центрального аппарата СК РФ Руслана Миниахметова не будут заводить уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что против следователя СК возбуждено уголовное дело о статье 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере). Имя правоохранителя не называлось, однако источник сообщил, что речь идет о Руслане Миниахметове.