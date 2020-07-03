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Следователь из Центрального аппарата СКР задержан за взятку 

News.ru 3 часа назад
Задержан следователь из Центрального аппарата СКР
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look
ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.
Как сообщает РЕН ТВ, речь идёт о следователе по особо важным делам ГСУ СК РФ Руслане Миниахметове. Отмечается, что следователь ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».
Как отмечает «Коммерсант», следствие предполагает, что незаконное вознаграждение сотрудник СК получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным издания, в последнее время в производстве Миниахметова находилось дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей, принадлежащих госкорпорации ВЭБ.
Сообщается, что уголовное дело в отношении Миниахметова лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. 3 июля следователь был задержан сначала в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили соответствующее обвинение. Завтра, 4 июля, суд изберёт ему меру пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , Денис Сугробов , ФСБ , Министерство обороны , СКР
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