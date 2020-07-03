Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маньяк с канцелярским ножом получил пожизненный срок за убийства россиянок 

Lenta.ru 1 час назад
4 россиянок убил маньяк с канцелярским ножом
Фото: ГТРК «Ивтелерадио»
Ивановский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Максима Хренова, признанного виновным в грабеже, изнасиловании и убийстве четырех россиянок. Об этом я пятницу, 3 июля, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Суд установил, что с 2010-го по 2011 год Хренов с помощью угроз или под предлогом «довезти до дома» убеждал молодых женщин сесть к нему в автомобиль, отвозил их в лес, где грабил, насиловал, а затем убивал. Обычно маньяк душил своих жертв электрическим проводом, либо перерезал девушкам горло канцелярским ножом. Тела убитых он прятал на свалке под бытовым мусором или сжигал.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Хренова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме. После этого заключенного переведут в исправительную колонию особого режима.
Как уточняет ТАСС, мужчина был задержан в октябре 2018 года в Череповце Вологодской области, где работал маляром.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Последние новости
Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции Путин назначил дату вступления в силу новой Конституции Умер Абдулманап Нурмагомедов Умер Абдулманап Нурмагомедов Цена на бензин в России опять побила рекорд Цена на бензин в России опять побила рекорд
Комментарии 2
Криминал , Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение