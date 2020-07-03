4 россиянок убил маньяк с канцелярским ножом

Ивановский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Максима Хренова, признанного виновным в грабеже, изнасиловании и убийстве четырех россиянок. Об этом я пятницу, 3 июля, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Суд установил, что с 2010-го по 2011 год Хренов с помощью угроз или под предлогом «довезти до дома» убеждал молодых женщин сесть к нему в автомобиль, отвозил их в лес, где грабил, насиловал, а затем убивал. Обычно маньяк душил своих жертв электрическим проводом, либо перерезал девушкам горло канцелярским ножом. Тела убитых он прятал на свалке под бытовым мусором или сжигал.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Хренова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме. После этого заключенного переведут в исправительную колонию особого режима

Как уточняет ТАСС, мужчина был задержан в октябре 2018 года в Череповце Вологодской области, где работал маляром.