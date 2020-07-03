В Кузбассе на озере утонула семья из трех человек 

Мужчина, его сожительница и девятилетняя девочка в пятницу днем утонули на озере Красное в Кемеровской области . По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ

"По версии следствия, в дневное время мужчина с сожительницей и двумя детьми отдыхали на берегу озера Красное. Женщина с детьми пошла купаться. Мужчина увидел, что они тонут, попытался их спасти, однако стал тонуть сам. Очевидцы смогли вытащить из воды девятилетнего мальчика, остальных спасти не удалось. Необходимо отметить, что потерпевшие купались в несанкционированном для купания месте", — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели, прибывшие на сигнал, обнаружили тела мужчины, женщины и девочки, вызвали следственную группу. По данному факту следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").