«Изменял и применял насилие»: адвокат о деле Соколова

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов , обвиняемый в убийстве своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко, избивал ее по меньшей мере за два дня до преступления. Об этом адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева рассказала РИА Новости в пятницу, 3 июля.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга отложил до 6 июля изучение вопроса, какие фрагменты личной переписки между погибшей девушкой и историком могут быть оглашены на открытой части заседания. Подсудимый при этом настаивал на обнародовании всей переписки без закрытия процесса.

Тем временем было проведено адвокатское расследование, отмечает Бакшеева. По его итогам можно сделать вывод, что причиной конфликтов между Ещенко и Соколовым, в том числе ссор с рукоприкладством, стала неверность мужчины.

— Я могу заключить, что Анастасия была уверена в том, что Соколов, будучи с ней в отношениях, изменял ей. Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня ее убийства, — пояснила представитель интересов потерпевшей стороны.

СПРАВКА «ВМ»

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.