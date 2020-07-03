Экс-чиновник продал четыре истребителя по 153 рубля

Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.

По информации прокурора, Силяков занимал должность начальника отдела в одном из подразделений Росрезерва. В 2009 году он выставил на продажу листы железа, металлические прутья и четыре детали с названием "монтажный узел" по 153 рубля за штуку, которые оказались истребителями МиГ-31.

Самолеты приобрела компания друзей экс-чиновника, которая позже перепродала их на завод "Сокол" по рыночной стоимости.

Ущерб от действий Силякова превысил 1 млрд рублей.

Следствие по делу продолжалось до 2011 года, однако накануне оглашения приговора мужчина исчез и скрывался от следствия за границей еще девять лет.