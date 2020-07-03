Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля 

Газета.Ru и ещё 6 53 минуты назад
Экс-чиновник продал четыре истребителя по 153 рубля
Фото: РИА Новости
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
По информации прокурора, Силяков занимал должность начальника отдела в одном из подразделений Росрезерва. В 2009 году он выставил на продажу листы железа, металлические прутья и четыре детали с названием "монтажный узел" по 153 рубля за штуку, которые оказались истребителями МиГ-31.
Самолеты приобрела компания друзей экс-чиновника, которая позже перепродала их на завод "Сокол" по рыночной стоимости.
Ущерб от действий Силякова превысил 1 млрд рублей.
Следствие по делу продолжалось до 2011 года, однако накануне оглашения приговора мужчина исчез и скрывался от следствия за границей еще девять лет.
В 2020 году он вернулся в Россию, где его задержали правоохранители. В настоящее время он находится в СИЗО.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Газета.Ru: последние новости
В Приморье вынесли приговор браконьеру из КНДР, напавшему на пограничника В Приморье вынесли приговор браконьеру из КНДР, напавшему на пограничника Сотрудников стройнадзора Минобороны арестовали в Петербурге по делу о взяточничестве Сотрудников стройнадзора Минобороны арестовали в Петербурге по делу о взяточничестве Порошенко назвал число возбужденных против него дел Порошенко назвал число возбужденных против него дел
Комментарии 8
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Росрезерв , ФСИН , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение