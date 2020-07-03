153 рубля попросил экс-чиновник за МиГ-31

Бывший чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правосудия. Об этом со ссылкой на прокурора Генеральной прокуратуры в ПФО Виктора Латина пишет «Комсомольская правда».

По словам Латина, изначально внимание следователей привлекла продажа мазута по заниженной цене, а потом они выяснили, что скрывается за проводившейся в 2007 году масштабной распродажей деталей из государственных запасов.

«На продажу были выставлены листы железа, металлические пруты — всего несколько страниц различных наименований. Фигурировали в этом перечне и четыре детали с замысловатым названием «монтажный узел 306-002», «монтажный узел 306-003» и так далее. То, что на самом деле под этим названием скрываются боевые истребители Миг-31, знал только Андрей Силяков», — пояснил Латин, бывший в то время следователем СУ СКР по Нижегородской области.

Стоимость боевых самолетов была оценена в 153 рубля. Их приобрела компании одного из друзей чиновника, после чего перепродала заводу «Сокол» по рыночной цене. Ущерб государству составил свыше 1 миллиарда рублей.

Следствие по делу длилось до 2011 года. Счета и имущество бывшего сотрудника Росрезерва были арестованы, однако Силяков накануне оглашения приговора исчез. Следователи считают, что он уехал за границу. Экс-чиновника объявили в федеральный розыск, однако задержать его удалось лишь спустя девять лет, 26 мая 2020 года. Сейчас он находится под стражей в СИЗО № 1.