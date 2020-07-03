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Чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля и скрылся 

Алиса Селезнёва и ещё 7 13 минут назад
153 рубля попросил экс-чиновник за МиГ-31
Фото: РИА Новости
Бывший чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правосудия. Об этом со ссылкой на прокурора Генеральной прокуратуры в ПФО Виктора Латина пишет «Комсомольская правда».
По словам Латина, изначально внимание следователей привлекла продажа мазута по заниженной цене, а потом они выяснили, что скрывается за проводившейся в 2007 году масштабной распродажей деталей из государственных запасов.
«На продажу были выставлены листы железа, металлические пруты — всего несколько страниц различных наименований. Фигурировали в этом перечне и четыре детали с замысловатым названием «монтажный узел 306-002», «монтажный узел 306-003» и так далее. То, что на самом деле под этим названием скрываются боевые истребители Миг-31, знал только Андрей Силяков», — пояснил Латин, бывший в то время следователем СУ СКР по Нижегородской области.
Стоимость боевых самолетов была оценена в 153 рубля. Их приобрела компании одного из друзей чиновника, после чего перепродала заводу «Сокол» по рыночной цене. Ущерб государству составил свыше 1 миллиарда рублей.
Следствие по делу длилось до 2011 года. Счета и имущество бывшего сотрудника Росрезерва были арестованы, однако Силяков накануне оглашения приговора исчез. Следователи считают, что он уехал за границу. Экс-чиновника объявили в федеральный розыск, однако задержать его удалось лишь спустя девять лет, 26 мая 2020 года. Сейчас он находится под стражей в СИЗО № 1.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру бывшего сотрудника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. Полковник был уволен из органов и приговорен к 12,5 годам лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Генпрокуратура РФ , Росрезерв , СКР , МВД , ФСИН , Комсомольская правда
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