Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан изнасиловавший несовершеннолетнюю полицейский 

Артём Кульша и ещё 6 5 минут назад
Российский полицейский изнасиловал студентку
Фото: РИА Новости
Бывший полицейский из Татарстана Радик Бадретдинов был задержан за изнасилование несовершеннолетней девушки после трех месяцев в бегах. Об этом юрист Андрей Сучков сообщил изданию Readovka.
Бадретдинов, как сообщал «Рамблер», был инспектором Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). В марте стало известно, что он мог изнасиловать несовершеннолетнюю девушку и скрыться.
Согласно версии следствия, в феврале 2020 года экс-полицейский изнасиловал 16-летнюю студентку, с которой познакомился в социальных сетях, в салоне своего автомобиля на территории Лениногорского района Татарстана.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, после чего Бадретдинов скрылся. Он был объявлен в розыск.
Сегодня Сучков рассказал, что бывший инспектор ГИБДД был задержан. Ему было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса (УК) России «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Изнасилование несовершеннолетней, согласно тексту 131-й статьи УК, подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на 15 лет, а насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, согласно тексту 132-й статьи УК, — такое же.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Комментарии
Криминал , Происшествия , Андрей Сучков , ГИБДД , МВД , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение