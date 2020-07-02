Российский полицейский изнасиловал студентку

Бывший полицейский из Татарстана Радик Бадретдинов был задержан за изнасилование несовершеннолетней девушки после трех месяцев в бегах. Об этом юрист Андрей Сучков сообщил изданию Readovka.

Бадретдинов, как сообщал «Рамблер», был инспектором Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). В марте стало известно, что он мог изнасиловать несовершеннолетнюю девушку и скрыться.

Согласно версии следствия, в феврале 2020 года экс-полицейский изнасиловал 16-летнюю студентку, с которой познакомился в социальных сетях, в салоне своего автомобиля на территории Лениногорского района Татарстана.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы , после чего Бадретдинов скрылся. Он был объявлен в розыск.

Сегодня Сучков рассказал, что бывший инспектор ГИБДД был задержан. Ему было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса (УК) России «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Изнасилование несовершеннолетней, согласно тексту 131-й статьи УК, подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на 15 лет, а насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, согласно тексту 132-й статьи УК, — такое же.