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В Москве мужчина украл со склада фисташки на 1 млн рублей 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
1млн рублей стоили украденные в Москве фисташки
Фото: РИА Новости
Полиция в Москве задержала мужчину, укравшего со склада фисташки на 1 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"С заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний. По словам заявителя, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде похитил 14 паллетов с фисташками, ущерб составил более 1 млн рублей. Похищенное было обнаружено на территории поселка Мосрентген. Стражи порядка задержали одного из подозреваемых", — сказали в пресс-службе.
Задержанным оказался 25-летний приезжий, который оказался знакомым потерпевшего. Он арендовал два грузовика с водителями, приехал на склад и открыл его запасными ключами, после чего загрузил фисташки в машины и уехал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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