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Рецидивист ударил петербуржца шилом в сердце ради электросамоката 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Петербуржца ударили шилом в сердце ради самоката
Фото: РИА Новости
В Приморском районе Петербурга накануне произошло нападение на 39-летнего мужчину. Его доставили в больницу с проникающим ранением груди и сердца.
Потерпевший рассказал, что около четырех часов утра он зашел в кабину грузового лифта в своем доме, с собой вез при этом электросамокат "Джокер". В кабине также находился незнакомец, который достал шило и дважды ударил жертву в грудь.
Злоумышленник забрал транспортное средства за 22,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления. В тот же день неподалеку был задержан 48-летний подозреваемый, который катался на том самокате.
Задержанный неоднократно судим, в том числе за разбой, наркотики и кражу. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.
Ранее ivbg.ru писал, что стекольщик напал с ножом на швею во Всеволожске. После встречи с агрессором женщина получила резаные раны шеи, груди и предплечья.
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
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