Петербуржца ударили шилом в сердце ради самоката

В Приморском районе Петербурга накануне произошло нападение на 39-летнего мужчину. Его доставили в больницу с проникающим ранением груди и сердца.

Потерпевший рассказал, что около четырех часов утра он зашел в кабину грузового лифта в своем доме, с собой вез при этом электросамокат "Джокер". В кабине также находился незнакомец, который достал шило и дважды ударил жертву в грудь.

Злоумышленник забрал транспортное средства за 22,5 тысячи рублей и скрылся с места преступления. В тот же день неподалеку был задержан 48-летний подозреваемый, который катался на том самокате.

Задержанный неоднократно судим, в том числе за разбой, наркотики и кражу. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.

Ранее ivbg.ru писал, что стекольщик напал с ножом на швею во Всеволожске. После встречи с агрессором женщина получила резаные раны шеи, груди и предплечья.