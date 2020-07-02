Дело сестер Хачатурян рассмотрят в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело младшей сестры в случае утверждения постановления о назначении ей мер медицинского характера "тем более" будет рассмотрено в закрытом режиме.