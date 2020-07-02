«Отца из Шереметьево» будут судить по двум статьям

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили следствие по резонансному делу «отца из Шереметьево». Бросившего двух детей в московском аэропорту Виктора Гаврилова будут судить по двум статьям Уголовного кодекса России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мужчина обвиняется в оставлении в опасности своих малолетних детей, а также в краже денежных средств, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СК России Илья Гудков.
Напомним, 26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в терминале аэропорта Шереметьево города Москвы своих малолетних детей 2011 и 2014 годов рождения. Полицейские нашли у мальчишек записку от него, в которой гражданин поясняет — ему нечем кормить сыновей и просит о них позаботиться, пристроить в приют. Позже выяснилось, что Гаврилов немногим ранее с помощью мобильного банковского приложения похитил у знакомой жительницы Комсомольска 100 тыс. рублей. На время следствия гражданина поместили в СИЗО, брошенные им в аэропорту дети сейчас проживают вместе с матерью, мальчишкам потребовалась и была оказана квалифицированная психологическая помощь.
— Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существ, — подчеркнул Илья Гудков.