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«Отца из Шереметьево» будут судит по двум статьям УК РФ 

Хабаровский край сегодня и ещё 4 1 час назад
«Отца из Шереметьево» будут судить по двум статьям
Фото: ИА «Хабаровский край сегодня»
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершили следствие по резонансному делу «отца из Шереметьево». Бросившего двух детей в московском аэропорту Виктора Гаврилова будут судить по двум статьям Уголовного кодекса России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мужчина обвиняется в оставлении в опасности своих малолетних детей, а также в краже денежных средств, — рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СК России Илья Гудков.
Напомним, 26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в терминале аэропорта Шереметьево города Москвы своих малолетних детей 2011 и 2014 годов рождения. Полицейские нашли у мальчишек записку от него, в которой гражданин поясняет — ему нечем кормить сыновей и просит о них позаботиться, пристроить в приют. Позже выяснилось, что Гаврилов немногим ранее с помощью мобильного банковского приложения похитил у знакомой жительницы Комсомольска 100 тыс. рублей. На время следствия гражданина поместили в СИЗО, брошенные им в аэропорту дети сейчас проживают вместе с матерью, мальчишкам потребовалась и была оказана квалифицированная психологическая помощь.
— Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существ, — подчеркнул Илья Гудков.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Илья Гудков , Виктор Гаврилов , Аэропорт Шереметьево , СКР , ФСИН , Еврейская Автономная Область , Хабаровский Край
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