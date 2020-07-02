В Мексике задержала обвиняемого в убийстве 43 студентов

Лидер преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Касаррубиас, который предположительно распорядился убить и сжечь 43 студентов медицинского колледжа в 2014 году, был задержан при выходе из тюрьмы строгого режима Альтиплано, откуда его отпустил суд спустя две недели после предыдущего задержания.

"Лидер Guerreros Unidos был освобожден из тюрьмы строгого режима Альтиплано в Алмолоя-де-Хуарес после ареста 24 июня, однако за пределами тюрьмы генеральная прокуратура задержала его за его предполагаемое участие в преступной деятельности, не связанной с делом Айотсинапы", — сообщили в эфире Milenio TV со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Несколькими часами ранее суд постановил освободить Касаррубиаса из-под стражи ввиду отсутствия оснований его задержания по делу о похищении и убийстве студентов. Представители прокуратуры после слушаний сообщали, что намерены выдать новый ордер на арест без уточнения сути обвинений.

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.

Показания против обвиняемого дал в том числе и его брат, задержанный ранее, один из трех братьев-основателей группировки Guerreros Unidos Мигель Касаррубиас. По его словам, именно Хосе приказал убить студентов перед тем, как их сожгли. О важности ареста Хосе Касаррубиаса заявил накануне генеральный прокурор страны Алехандро Гертц, который сообщил о начале нового этапа расследований.

Власти во вторник выдали 46 новых ордеров на арест госслужащих из штата Герреро, предположительно причастных к преступлению.

В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Хосе Абарка, его супруга и многочисленные полицейские чины, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений ситуацию усугубили процессуальные нарушения следователей, из-за которых на свободе оказались почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.