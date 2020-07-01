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Разыскивается почти во всех странах: в Польше задержали украинского «криминального рекордсмена» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
В Польше задержали украинского «криминального рекордсмена»
Фото: Huebner via www.imago-images.de, loballookpress
На родине мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества.
На пограничном пункте пропуска в Медике, расположенном в Подкарпатском воеводстве Польши, задержали гражданина Украины, которого разыскивают в 190 странах мира. Об этом сообщает «Польское радио».
Отмечается, что во время прохождения мужчиной паспортного контроля пограничники заметили, что его данные есть в базе Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего украинца уже несколько лет ищут по так называемой «красной карточке» — это самый высокий уровень, по таким уведомлениям разыскиваются лица по обвинению в совершении преступления с целью ареста и экстрадиции.
На Украине мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества. В настоящее время он задержан. В дальнейшем по решению суда его должны выдать Киеву.
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Криминал , В мире , Происшествия , Украина , Интерпол , Польша
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