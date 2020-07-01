В Польше задержали украинского «криминального рекордсмена»

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На родине мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества.

На пограничном пункте пропуска в Медике, расположенном в Подкарпатском воеводстве Польши , задержали гражданина Украины , которого разыскивают в 190 странах мира. Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что во время прохождения мужчиной паспортного контроля пограничники заметили, что его данные есть в базе Интерпола . Выяснилось, что 50-летнего украинца уже несколько лет ищут по так называемой «красной карточке» — это самый высокий уровень, по таким уведомлениям разыскиваются лица по обвинению в совершении преступления с целью ареста и экстрадиции.

На Украине мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества. В настоящее время он задержан. В дальнейшем по решению суда его должны выдать Киеву.