Таксист изнасиловал и убил падчерицу

Санкт-Петербургский городской суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении таксиста Андрея Соколова , изнасиловавшего и задушившего собственную 14-летнюю падчерицу в конце 2018 года. Все присяжные заседатели безоговорочно признали Соколова виновным и отказали ему в снисхождении, передают «Невские новости».

По версии следствия, 30 декабря 2018 года в квартире дома по улице Садовой в поселке Металлострой, таксист Андрей Соколов изнасиловал свою падчерицу, после чего задушил её при помощи подушки. Смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии. Сам Андрей Соколов был задержан 31 декабря за час до наступления Нового года. Своей вины мужчина не признал.

Ранее NEWS.ru писал, что расчленивший студентку доцент Соколов устроил истерику в суде.