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Присяжные признали таксиста Соколова в изнасиловании и убийстве падчерицы 

News.ru 2 часа назад
Таксист изнасиловал и убил падчерицу
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургский городской суд вынес вердикт по уголовному делу в отношении таксиста Андрея Соколова, изнасиловавшего и задушившего собственную 14-летнюю падчерицу в конце 2018 года. Все присяжные заседатели безоговорочно признали Соколова виновным и отказали ему в снисхождении, передают «Невские новости».
По версии следствия, 30 декабря 2018 года в квартире дома по улице Садовой в поселке Металлострой, таксист Андрей Соколов изнасиловал свою падчерицу, после чего задушил её при помощи подушки. Смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии. Сам Андрей Соколов был задержан 31 декабря за час до наступления Нового года. Своей вины мужчина не признал.
Ранее NEWS.ru писал, что расчленивший студентку доцент Соколов устроил истерику в суде.
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Криминал , Происшествия , Андрей Соколов
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