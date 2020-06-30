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Обвиняемых в изнасиловании полицейских отпустили из-под домашнего ареста 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Обвиняемых в изнасиловании полицейских отпустили
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения трем сотрудникам полиции, обвиняемым в групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает издание E1.RU со ссылкой на адвоката потерпевшей.
По его словам, суд изменил полицейским меры пресечения с домашнего ареста на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей. Защитник опасается, что, оказавшись на свободе, обвиняемые будут оказывать на его подзащитную психологическое давление — адвокат одного из подсудимых уже угрожала девушке высылкой из страны из-за отсутствия регистрации.
Адвокат объясняет, что защитники полицейских также пытаются переквалифицировать дело, утверждая, что потерпевшая оказывала интимные услуги и секс был по обоюдному согласию.
По версии следствия, вечером 18 августа полицейские задержали девушку у сауны на улице Чайковского и, угрожая насилием, посадили в служебный автомобиль, где и совершили преступление. Полицейских уволили со службы. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона, в том числе непосредственные руководители подозреваемых.
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Криминал , Происшествия , Екатеринбург
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