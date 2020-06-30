«Перетащил тело, закопал и пошел домой»

В Кузбассе правоохранители продолжают расследование убийства 20-летней Валентины Алексеевой. По данным СК, с девушкой расправился ее экс-сожитель, который пошел на преступление ради квартиры — жертва переоформила на него жилище, чтобы тот мог взять кредит. После этого он вывез ее в лес, зарезал, сжег тело и засыпал землей. Позднее выяснилось, что в деле замешан 25-летний приятель кузбассовца — именно он уговорил его на преступление.

Кемеровской области продолжается расследование уголовного дела по факту жестокого убийства 20-летней Валентины Алексеевой — арестован ее 26-летний бывший сожитель Валентин Тихоновец и его 25-летний подельник. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в конце июня 2020 года в городе Белово . 19 июня к правоохранителям с заявлением об исчезновении знакомой обратилась знакомая Алексеевой. После чего во время розыскных мероприятий был задержан бывший молодой человек пропавшей.

В ходе допросов Тихоновец признался, что вывез девушку в лес, где несколько раз ударил ее ножом. От полученных повреждений она скончалась на месте. Затем он положил тело в яму, облил горючей жидкостью и поджег. Когда огонь погас, он закидал яму землей и скрылся с места преступления.

«Я схватил ее за голову. Достал нож и несколько раз ударил в шею. Валя сделала еще пару шагов и упала. Потом я перетащил тело в яму, закопал лопатой, закидал травой и отправился домой», — так Тихоновец описал преступление.

По его словам, на преступление он пошел из-за квартиры, которую бывшая сожительница переписала на него, чтобы дать ему возможность взять большой кредит в банке.

Однако позднее выяснилось, что предполагаемый злоумышленник действовал не один. Так, предварительно установлено, что изначально 25-летний знакомый предложил переоформить квартиру на него. За это он пообещал заплатить ему 40 тыс. рублей и пояснил, что квартира ему нужна для обналичивания материнского капитала.

Когда сделка была оформлена, он сообщил, что деньги отдаст позже, предложив заработать еще. Он пояснил, что необходимо подыскать одинокого человека с квартирой — жертвой аферы стала бывшая сожительница кемеровчанина.

Сообщники договорились, что он убедит женщину на несколько дней переоформить на него принадлежащую ей квартиру и за это отдаст 200 тыс. рублей. После совершения сделки подельник убедил Тихоновна убить экс-сожительницу.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ «Организация убийства, совершенного из корыстных побуждений» и «Убийство, совершенное из корыстных побуждений или найму».

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Отмечается, что 25-летний обвиняемый со следствием не сотрудничает, вину не признает. В ближайшее время мужчины пройдут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем горожане рассказали местному порталу Сиб.фм, что Алексеева была сильно привязана к предполагаемому злоумышленнику и слепо доверяла ему.

Девушка росла без родителей, а когда в 17 лет умерла ее бабушка, она осталась совсем одна. После окончания девяти классов Алексеева поступила в педагогический колледж на воспитателя детей-инвалидов. Именно там она познакомилась с Тихоновцем — он учился на втором курсе факультета прикладной автоматики.

«Валя сразу в него влюбилась. Несколько лет они встречались, а затем стали жить вместе. Валера был спокойным, тихим, даже казался немного забитым — иногда не мог четко сформулировать мысли. Но Валя не обращала на это внимания и очень к нему привязалась»,

Однако спустя некоторое время отношения не заладились — мужчина стал избивать девушку. Знакомые видели у нее синяки, но она никому не рассказывала о происходящем. Затем Алексеева бросила сожителя — при этом они остались друзьями.

«Они расстались по ее инициативе, однако общались. Поддерживали друг друга, и, если кто-то попадал в сложную ситуацию, всячески помогали. Валя вообще была очень открытой, доброй и доверчивой», — заключила приятельница.

Тем временем знакомые арестованного не верят, что он мог пойти на убийство. По их словам, он совсем недавно решил все свои финансовые проблемы.