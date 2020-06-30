Полицейских-насильников освободили

Екатеринбурге суд снял арест с троих бывших сотрудников полиции, которые проходят по делу об изнасиловании женщины в служебном автомобиле.

Как сообщили Ura.ru в Ленинском суде Екатеринбурга, экс-полицейские освобождены из под домашнего ареста. Им назначена мера пресечения в виде «запрета определенных действий». Кроме того, им нельзя общаться с потерпевшей.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Ранее портал сообщал, что полицейские задержали возле сауны 22-летнюю гражданку Казахстана, которая подрабатывала проституцией, после чего изнасиловали ее в служебном УАЗике.

При этом двое подозреваемых не отрицают факта интимного контакта с потерпевшей, но настаивают, что все произошло по обоюдному согласию.