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Обвиненных в изнасиловании путаны уральских полицейских освободили 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Полицейских-насильников освободили
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге суд снял арест с троих бывших сотрудников полиции, которые проходят по делу об изнасиловании женщины в служебном автомобиле.
Как сообщили Ura.ru в Ленинском суде Екатеринбурга, экс-полицейские освобождены из под домашнего ареста. Им назначена мера пресечения в виде «запрета определенных действий». Кроме того, им нельзя общаться с потерпевшей.
Инцидент произошел в августе 2019 года. Ранее портал сообщал, что полицейские задержали возле сауны 22-летнюю гражданку Казахстана, которая подрабатывала проституцией, после чего изнасиловали ее в служебном УАЗике.
При этом двое подозреваемых не отрицают факта интимного контакта с потерпевшей, но настаивают, что все произошло по обоюдному согласию.
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Криминал , Происшествия , Екатеринбург
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