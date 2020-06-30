Россиянин забил до смерти жену с инвалидностью

Бийске местный житель сбросил в подвал жену с инвалидностью и избил ее до смерти. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в начале апреля 56-летний мужчина выпивал спиртное, жестко избил 68-летнюю жену, которая не могла сама передвигаться по состоянию здоровья, и сбросил в подвал. На следующий день он вынес женщину из подвала и снова избил — сначала руками, а затем разной обувью по голове и телу, нанеся не менее 20 ударов. Ее забрали в больницу, где она умерла от полученных травм.

Причиной таких действий мужчины стала пропажа денег, рассказали в СК. Против россиянина завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), он признал вину. Дело направлено в суд.

19 июня житель Москвы опубликовал видео, на котором мужчина избил на улице жену за то, что она напилась и не могла нормально идти. На одном из кадров видно, как мужчина берет женщину за волосы и кидает головой о бетонный выступ. Свои действия он объяснил тем, что «пытался разбудить» ее. Автор ролика вызвал скорую помощь и полицию.