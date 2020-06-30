В российском городе расстреляли бизнесмена 

Краснодаре неизвестные расстреляли местного предпринимателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным ресурса, убийцы поджидали 57-летнего бизнесмена в белой Lada Granta, припаркованной рядом с его автомобилем. Они несколько раз выстрелили в россиянина, после чего скрылись.

Как уточняет Telegram-канал LIFE SHOT, конфликт возник из-за того, что предприниматель задолжал коллеге, который занимается изготовлением роутеров.