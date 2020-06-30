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В российском городе расстреляли бизнесмена 

Lenta.ru 31 минуту назад
В российском городе расстреляли бизнесмена
Фото: РИА Новости
В Краснодаре неизвестные расстреляли местного предпринимателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным ресурса, убийцы поджидали 57-летнего бизнесмена в белой Lada Granta, припаркованной рядом с его автомобилем. Они несколько раз выстрелили в россиянина, после чего скрылись.
Как уточняет Telegram-канал LIFE SHOT, конфликт возник из-за того, что предприниматель задолжал коллеге, который занимается изготовлением роутеров.
В настоящее время преступников разыскивает весь личный состав краснодарской полиции и Росгвардии.
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Криминал , Происшествия , Росгвардия , Краснодар
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