В российском городе расстреляли бизнесмена 

В Краснодаре неизвестные расстреляли местного предпринимателя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным ресурса, убийцы поджидали 57-летнего бизнесмена в белой Lada Granta, припаркованной рядом с его автомобилем. Они несколько раз выстрелили в россиянина, после чего скрылись.
Как уточняет Telegram-канал LIFE SHOT, конфликт возник из-за того, что предприниматель задолжал коллеге, который занимается изготовлением роутеров.
В настоящее время преступников разыскивает весь личный состав краснодарской полиции и Росгвардии.