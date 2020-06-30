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Обвинение попросило закрыть суд по делу историка Соколова 

Москва24 и ещё 30 2 часа назад
Обвинение попросило закрыть суд по делу историка Соколова
Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербур
Сторона обвинения попросила Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Сам Соколов высказался резко против. По его словам, в противном случае будет нарушен паритет прав. "В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла", — сказал Соколов.
При этом на заседании он добавил, что "за счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне", передает ТАСС. После этого суд сделал Соколову замечание за ненадлежащее поведение на заседании, в частности, за крик.
Обвинения просило закрыть процесс на время исследования личной переписки, ссылалась на разглашение личных данных. В итоге суд отложил заседание на 6 июля, чтобы уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать открыто.
В частности, речь идет о видеозаписи ссоры с мобильного телефона, сделанной за несколько часов до убийства.
По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Затем мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в реке.
Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Свою вину он не отрицал. В суде Соколов рассказал, что совершил преступление из-за личного конфликта.
Экспертиза признала Соколова вменяемым. Специалисты констатировали, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Убийство , Историк-убийца , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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