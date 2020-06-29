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СК обвинил жильца во взрыве газа в Москве 

News.ru и ещё 12 1 час назад
СК обвинил жильца во взрыве газа в Москве
Фото: News.ru
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала о взрыве газа в московском жилом доме. По её словам, причиной стали преступные действия жильца многоэтажки.
Следствие считает, что он проявил небрежность в работе с газовоздушным оборудованием, передаёт ТАСС. Из-за этого произошёл взрыв и дальнейшее распространение пожара.
Очевидцы и сосед рассказали, что виновник случившегося периодически злоупотреблял алкогольными напитками. В настоящий момент он находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
Силовики возбудили уголовное дело по статьям о причинении вреда по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
Как писал NEWS.ru, 29 июня в Москве в доме 3 на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о семи травмированных.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 150 кв. м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетонировать газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.
Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.
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Комментарии
Криминал , Катастрофы , Пожары , Происшествия , Юлия Иванова , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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