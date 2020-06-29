Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово двух блогеров арестовали за хулиганство 

РИА Новости 1 час назад
В Кемерово двух блогеров арестовали за хулиганство
Фото: РИА Новости
Двое блогеров арестованы в Кемерово за хулиганство, они, по версии следствия, распылили газ в лицо водителю, припарковавшему автомобиль в неположенном месте, и его супруге.
Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области, в апреле обвиняемые заметили припаркованный в неположенном месте автомобиль, вызвали сотрудников полиции и стали провоцировать мужчину на конфликт, снимая происходящее на видео.
"Они специально вели себя агрессивно и создавали панику… Даже после прибытия полицейских злоумышленники продолжили вести себя агрессивно, распылив газ из баллончика в лицо 52-летнему водителю и его супруге. В результате потерпевшим были причинены ожоги роговицы глаз… Видеозаписи обвиняемые опубликовали в интернете", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в отношении водителя к тому времени полицейские уже оформили протокол. Он признал факт нарушения им правил дорожного движения, сотрудничал, вел себя неконфликтно. В связи с тем, что потерпевший является пенсионером МВД, материалы были изъяты из полиции и переданы в следственные органы.
В рамках расследования уголовного дела по месту жительства фигурантов и офисном помещении следователями совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Кемеровской области были проведены обыски, изъяты компьютеры, диски, флэш-карты, телефоны. По электронным носителям информации будут проведены судебно-технические экспертизы.
"32— и 38-летнему жителям областного центра предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела им будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", — уточняет ведомство.
Отмечается, что 28-летний мужчина, производивший видеосъемку, проходит по уголовному делу подозреваемым.
По данным местных СМИ и ряда Telegram-каналов, обвинение предъявлено местным активистам проекта "Не будь инертным" Максиму Лаврентьеву и Сергею Каменскому, которые провоцируют граждан на конфликты, во время потасовок распыляют в лица слезоточивый газ, снимают ролики и выкладывают их на YouTube, где у них около 80 тысяч подписчиков.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Последние новости
Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Минтруд объяснил порядок новых выплат на детей Трамп назвал причину исключения России из G8 Трамп назвал причину исключения России из G8 У россиян началась сокращенная рабочая неделя У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Комментарии
Криминал , Происшествия , Максим Лаврентьев , Сергей Каменский , СКР , МВД , Кемерово , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Видео
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение