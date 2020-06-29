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Актер «Улиц разбитых фонарей» ранил жену ножом 

Артём Кульша и ещё 7 9 минут назад
Актер «Улиц разбитых фонарей» ранил жену ножом
Фото: @ianatretiak
Актер Владислав Третьяк ударил свою жену актрису Яну Третьяк ножом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, некоторое время назад артистка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что 28 июня поссорилась с мужем и тот в ходе конфликта поранил ей лицо ножом. Полицейские инициировали проведение проверки по факту произошедшего.
42-летний Третьяк, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей 4», «Стритрейсеры», «Пятницкий», «Любовницы» и «Последний министр». Всего он сыграл в более чем 30 фильмах и сериалах.
В середине июня актер Андрей Неретин, играющий депутата Виталия Наливкина, был арестован на пять суток и оштрафован на тысячу рублей за совершение мелкого хулиганства.
За несколько дней до этого в управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Приморскому краю заявили, что видео об аресте подполковника за коррупцию, в котором сыграл Неретин, выражает неуважение к органам государственной власти и дискредитирует сотрудников органов внутренних дел.
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Криминал , Происшествия , Владислав Третьяк , МВД
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