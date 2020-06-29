Актер «Улиц разбитых фонарей» ранил жену ножом 

Актер Владислав Третьяк ударил свою жену актрису Яну Третьяк ножом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, некоторое время назад артистка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что 28 июня поссорилась с мужем и тот в ходе конфликта поранил ей лицо ножом. Полицейские инициировали проведение проверки по факту произошедшего.

42-летний Третьяк, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей 4», «Стритрейсеры», «Пятницкий», «Любовницы» и «Последний министр». Всего он сыграл в более чем 30 фильмах и сериалах.

В середине июня актер Андрей Неретин, играющий депутата Виталия Наливкина, был арестован на пять суток и оштрафован на тысячу рублей за совершение мелкого хулиганства.

За несколько дней до этого в управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Приморскому краю заявили, что видео об аресте подполковника за коррупцию, в котором сыграл Неретин, выражает неуважение к органам государственной власти и дискредитирует сотрудников органов внутренних дел.