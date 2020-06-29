Замуровавшую в бетон сына женщину проверят на вменяемость

Отмечается, что в отношении обвиняемой следователи назначили ряд экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

— Дата еще не установлена, но на вменяемость ее также проверят, — говорится в сообщении.

Кроме того, женщина поучаствует в следственном эксперименте, чтобы определить, самостоятельно ли она совершила преступление.

Напомним, по версии СК РФ, 4 марта 12-летний мальчик ушел из дома в Астраханской области в школу и вернулся домой только под утро следующего дня. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила сына гантелью по голове, от чего тот скончался на месте. Родители решили скрыть преступление и 6 марта обратились в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. При этом мать и отец пытались запутать следствие, говоря, что видели мальчика около дома, а также опознавая его на записях с камер видеонаблюдения.

Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено 19 июня под полом дома, который принадлежит его старшему брату. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

21 июня мать убитого мальчика дала признательные показания. Ее арестовали.