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Замуровавшую в бетон убитого сына женщину проверят на вменяемость 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Замуровавшую в бетон сына женщину проверят на вменяемость
Фото: Вечерняя Москва
Галину Морозову, которая обвиняется в убийстве собственного сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в Астрахани, проверят на вменяемость. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.
Отмечается, что в отношении обвиняемой следователи назначили ряд экспертиз, среди которых комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
— Дата еще не установлена, но на вменяемость ее также проверят, — говорится в сообщении.
Кроме того, женщина поучаствует в следственном эксперименте, чтобы определить, самостоятельно ли она совершила преступление.
Напомним, по версии СК РФ, 4 марта 12-летний мальчик ушел из дома в Астраханской области в школу и вернулся домой только под утро следующего дня. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила сына гантелью по голове, от чего тот скончался на месте. Родители решили скрыть преступление и 6 марта обратились в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. При этом мать и отец пытались запутать следствие, говоря, что видели мальчика около дома, а также опознавая его на записях с камер видеонаблюдения.
Тело ребенка, залитое бетоном, было обнаружено 19 июня под полом дома, который принадлежит его старшему брату. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
21 июня мать убитого мальчика дала признательные показания. Ее арестовали.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Галина Морозова , СКР , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область , Астрахань
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