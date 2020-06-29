Вор в законе поплатился за тайные перекусы в СИЗО

Вор в законе Тенгиз Лакербая, известный в криминальных кругах, как Тенгуляш Сухумский, приговорен к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии -поселении и штрафу в 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте городского суда Сухуми (Абхазия).

Криминальный авторитет признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также наркотического вещества без цели сбыта. При этом суд оправдал Лакербая по двум эпизодам краж с проникновением в жилище в крупном размере, предусмотренным УК Абхазии.

29 апреля сообщалось, что арестанты абхазского СИЗО избили Лакербая за его тайные перекусы во время объявленной в изоляторе голодовки.

14 апреля негласный лидер воровского мира Абхазии, 53-летний вор в законе Рауль Барцба (Пыза) призвал арестантов в СИЗО казнить двоих воров в законе — Тенгиза Лакербая и Вахтанга Пачулию (Наник) за причастность к двойному убийству. Барцба назвал Лакербая и Пачулию убийцами двоих воров в законе, 38-летнего Астамура Шамбы (Астик) и его ровесника Алхаса Авидзбы (Хасик).