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Отец 14 лет насиловал дочь в Астраханской области 

News.ru и ещё 2 46 минут назад
Отец 14 лет насиловал дочь в Астраханской области
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Pres
Следственные органы направили в суд уголовное дело в отношении жителя Астрахани, который обвиняется в 130 эпизодах насилия над своей малолетней дочерью.
С 2005 по 2019 годы 40-летний местный житель совершал в отношении девочки 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования, говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.
Мужчина обвиняется в 130 эпизодах насилия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Ранее в Подмосковье за изнасилование дочери был задержан местный житель. Заявление в полицию поступило от матери девочки. Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде. Мужчина развращал дочь в течение 6 лет — с 2012 по 2019 годы. В ходе допроса он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
А в Узбекистане женщина убила насиловавшего дочь мужа. Тело 48-летнего мужчины было найдено в его собственном доме. Со слов обвиняемой, её муж постоянно насиловал их старшую дочь, которой 18 лет. Но когда он попытался надругаться над младшей, 16-летней дочерью, женщина набросилась на супруга с ножом, писал NEWS.ru.
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Криминал , Происшествия , Астраханская Область , Астрахань
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