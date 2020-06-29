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Российский топ-менеджер попался на взятке сотруднику ФСБ 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Амурской области глава строительной компании получил семь лет колонии и штраф в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.
В феврале 2020 года за прекращение в его отношении оперативно-розыскных мероприятий мужчина передал сотруднику управления ФСБ по Амурской области один миллион рублей. Передача проходила под контролем спецслужб — сотрудник заранее сообщил руководству о попытке подкупа.
Топ-менеджер был задержан на месте преступления.
Ранее сообщалось, что на взятке сотруднику ФСБ в Уфе попался китайский бизнесмен. Он предложил два миллиона рублей за изъятый телефон с ценной информацией и прекращение в отношении него уголовного дела. Гражданин Китая приобрел аналогичный мобильный телефон, которым предстояло подменить изъятый, но при передаче денег сотруднику ФСБ он был задержан.
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Криминал , Видео , Происшествия , ФСБ , Амурская Область
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