Школьник забил до смерти мужчину в Подмосковье

Задержан подросток, подозреваемый в причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины в Подмосковье , сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 25 мая из СНТ, расположенного в городском округе Воскресенск, в городскую больницу был доставлен 57-летний житель Раменского городского округа, который впоследствии скончался. По данным эксперта, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы живота, повлекшей разрыв селезенки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 14-летний школьник. На допросе он сообщил следователю, что преступление было совершено из-за внезапно возникшего неприязненного отношения к потерпевшему. В ходе ссоры он нанес мужчине удары в область нижней части туловища», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошен характеризующий материал на подозреваемого.