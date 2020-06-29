Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инспектор по труду в Приморье проводил проверки на основании собственных обращений 

ТАСС 12 минут назад
Инспектор по труду сам себе отправлял доносы
Фото: РИА Новости
Следственные органы в Приморском крае возбудили четыре уголовных дела о взяточничестве в отношении инспектора по труду, который осуществлял проверки компаний на основании собственных доносов, сообщает в понедельник Генеральная прокуратура РФ.
"Установлено, что инспектор территориального отдела государственной инспекции труда в Приморском крае в Уссурийске направлял в ведомство обращения от имени вымышленных граждан, на основании которых проводились внеплановые проверки юридических лиц. По результатам контрольных мероприятий выявлялись нарушения требований трудового законодательства. После этого инспектор за денежное вознаграждение предлагал представителям юридических лиц избежать предусмотренной законом ответственности", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, общая сумма взяток пока не раскрывается, расследование продолжается. Нарушение вскрылось в ходе проверки, которую организовала Уссурийская городская прокуратура Приморского края. Передача взяток осуществлялась через посредника под видом юридического сопровождения деятельности компаний.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено четыре уголовных дела по части 3 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)". Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
ТАСС: последние новости
Владельца базы отдыха в Мурманской области задержали за стрельбу по полицейским Владельца базы отдыха в Мурманской области задержали за стрельбу по полицейским Еще два фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск Еще два фигуранта дела экс-министра Абызова объявлены в международный розыск Адвокат Собчак будет настаивать на возбуждении дела после конфликта в храме на Урале Адвокат Собчак будет настаивать на возбуждении дела после конфликта в храме на Урале
Комментарии
Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Приморский Край , Уссурийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил Трампу новой ракетой
Путин ответил Трампу новой ракетой
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Ефремов попал в новый скандал
Ефремов попал в новый скандал
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение