В Петербурге мигрант всю ночь насиловал девушку в машине 

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Петербурге 20-летняя девушка заявила в полиции, что её всю ночь насиловал мигрант из Таджикистана в своем автомобиле.

Потерпевшая рассказала, что подверглась нападению ночью 27 июня в поселке Саперный (Колпинский район Петербурга). Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У дома №23 на Дорожной улице девушку выследил незнакомый мужчина азиатской внешности. Он затащил её в салон автомашины и насиловал до утра.

Вечером того же дня в поселке Понтонный задержали подозреваемого — 22-летнего гражданина Таджикистана.