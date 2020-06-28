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В Петербурге мигрант всю ночь насиловал девушку в машине 

Майк Габриелян 48 минут назад
В Петербурге мигрант всю ночь насиловал девушку в машине
Фото: depositphotos.com
В Петербурге 20-летняя девушка заявила в полиции, что её всю ночь насиловал мигрант из Таджикистана в своем автомобиле.
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Потерпевшая рассказала, что подверглась нападению ночью 27 июня в поселке Саперный (Колпинский район Петербурга). Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У дома №23 на Дорожной улице девушку выследил незнакомый мужчина азиатской внешности. Он затащил её в салон автомашины и насиловал до утра.
Вечером того же дня в поселке Понтонный задержали подозреваемого — 22-летнего гражданина Таджикистана.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве девушку обманом завели в лес и изнасиловали.
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург , Таджикистан
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