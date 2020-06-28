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Мигрант всю ночь насиловал 19-летнюю девушку в Санкт-Петербурге 

Экспресс газета 1 час назад
В Петербурге мигрант всю ночь насиловал девушку в машине
Фото: pixabay.com
Азиат затащил студентку в тонированную машину
Совершенно жуткий случай в Санкт-Петербурге. В ночь с субботы на воскресенье в поселке Саперный приезжий из солнечного Таджикистана сексуально надругался над 19-летней студенткой. Уже в полиции рассказала, что вечером мигрант затащил ее в тонированный автомобиль, после чего насиловал всю ночь. Россиянка молила о пощаде, однако переселенец не выпускал ее из машины. Только под утро потерпевшей удалось сбежать, сообщает издание Piter.tv со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Таджика удалось поймать по горячим следам в поселке Понтонный. По сведениям источников, жертва преступления уже опознала парня 1997 года рождения, который в настоящий момент задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»), в случае признания виновным азиату грозит срок от трех до шести лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, информация уточняется. С пострадавшей работают психологи.
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Криминал , Происшествия , МВД , Санкт-Петербург , Таджикистан
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