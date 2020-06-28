Дело о краже у Чубайса вернули в прокуратуру

"Одинцовский городской суд Московской области вернул уголовное дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений. Как следует из постановления судьи, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличено, его невозможно идентифицировать, поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает наших доверителей возможности полноценно защищаться", — сказал адвокат. Он добавил, что это решение пока не обжаловано гособвинением в Московском областном суде и не вступило в силу.

Как сообщалось ранее, уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам дела, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу о краже признан Чубайс.

Основной фигурант дела — бывший партнер Чубайса Илья Сучков — обвиняется в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (пункт "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Остальные фигуранты проходят только по второму обвинению. Среди них бывший член федерального политического совета Партии народной свободы ("Парнас") Муса Садаев , который был арестован в сентябре 2017 года. По делу проходят также охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин, у которых была, по данным следствия, обнаружена часть похищенного имущества.

Все фигуранты находятся под домашним арестом. Вину никто не признает и считает, что имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову. Его адвокаты заявили в суде, что их доверитель частично, но досрочно в рамках дела о мошенничестве выплатил займ и проценты по нему на сумму $900 тыс., а следствие не уменьшило сумму ущерба. Потерпевшей стороной признана компания "Тилсока лимитед".