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Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова 

ТАСС и ещё 7 43 минуты назад
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела Абызова
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, новые фигуранты дела объявлены в международный розыск.
"Постановлением Басманного районного суда в отношении Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции либо задержания на территории России. Они объявлены в международный розыск", — сказала собеседница агентства.
По словам собеседника, Ниязову заочно предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Столярову следствием инкриминируется ст. 174.1 и ст. 289 УК РФ.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Столяров , Владимир Ниязов , Абызов Михаил Анатольевич , ИТАР-ТАСС , Москва
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