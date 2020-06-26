Суд заочно арестовал двух фигурантов дела Абызова

"Постановлением Басманного районного суда в отношении Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции либо задержания на территории России. Они объявлены в международный розыск", — сказала собеседница агентства.

По словам собеседника, Ниязову заочно предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Столярову следствием инкриминируется ст. 174.1 и ст. 289 УК РФ.