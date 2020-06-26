Познакомились на сайте: девушки попали в лапы маньяка

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Мужчина с сайта знакомств удерживал и душил девушку у себя в квартире в центре Москвы 

Агентство «Москва» 37 минут назад
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Фото: РИА Новости
В полицию поступила информация о незаконном удержании девушки в столичной квартире, а также хищении у нее паспорта, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ОМВД России по Таганскому району поступила информация о том, что на ул. Марксистская, д. 38 насильно удерживают девушку и ее подругу. Установлено, что потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, после чего позвал ее к себе в квартиру, где предложил ей неизвестное порошкообразное веществ белого цвета, но потерпевшая отказалась. После чего мужчина поинтересовался, нет ли у девушки подруги, которая готова приехать и провести с ним время, и также пообещал заплатить по 50 тыс. руб. каждой», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подруга вскоре приехала, и ей мужчина также предложил понюхать порошкообразное вещество, на что она отказалась.
Позднее заявительница вышла с мужчиной на улицу, где последний стал вести себя агрессивно, при этом другая девушка находилась в квартире. «Вскоре мужчина оставил девушку и поднялся к ее подруге в квартиру. Потерпевшая решила позвонить своей подруге, но обнаружила, что в телефоне отсутствует SIM-карта, а также что из ее сумки пропали денежные средства в размере 20 тыс. руб.», — отметил источник.
Как поясняется, позже заявительница дозвонилась подруге и узнала, что мужчина насильно удерживал ее с угрозой применения ножа, при этом пристегнул наручниками и душил за шею, заставляя трогать свои половые органы, а также забрал ее паспорт.
«Позже им удалось вернуть часть вещей, однако мужчина отказался вернуть паспорт и денежные средства, после чего девушки вызвали полицию. Материал проверки направлен в СУ СК по Таганскому району», — добавил собеседник агентства.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , АГН "Москва" , Москва
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