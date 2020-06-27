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Россиянка родила ребенка и оставила его в пакете под кустом 

Lenta.ru и ещё 2 40 минут назад
Россиянка родила ребенка и бросила его под кустом
Фото: ТАСС
В Удмуртии женщина родила ребенка прямо на улице, положила его в пакет и оставила под кустом. В итоге младенец скончался от переохлаждения. Теперь россиянке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте регионального СУ СК.
Отмечается, что произошло это 15 апреля текущего года. 35-летняя жительница поселка Балезино никому не сообщала о своей беременности. Почувствовав, что начинает рожать, она вышла на площадку за местным Домом культуры. Там она и положила малыша в кусты, а сама ушла домой.
Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее нет денег на содержание ребенка. Кроме того, она еще не устроила личную жизнь. Свою вину местная жительница полностью признала.
В начале апреля сообщалось, что молодая жительница Липецка родила дочь, три дня прятала ее труп на балконе, а потом выбросила в мусорку. По словам женщины, ребенок родился мертвым. Однако экспертиза обнаружила на теле малышки черепно-мозговую травму.
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Криминал , Происшествия , Убийство , Удмуртская Республика
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