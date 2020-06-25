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Полиция арестовала 22-летнего убийцу 17-летнего студента-медика 

Газета.Ru 3 часа назад
«20 раз подряд втыкал нож в грудь, живот, во все тело»
Фото: Газета.Ru
22-летний житель Волгограда Виталий Васильев арестован по подозрению в убийстве 17-летнего студента-медика из Азербайджана. По данным СК, предполагаемый злоумышленник напал на жертву и нанес более 20 ударов ножом. После этого он сбежал с места преступления, затем уехал в Ростов-на-Дону, после чего планировал через Смоленск выехать в Белоруссию. В ходе допросов парень заявил, что убил юношу на почве национальной ненависти.
В Волгограде арестовали 22-летнего Виталия Васильева, который подозревается в убийстве 17-летнего студента Волгоградской медакадемии. Он признал вину в преступлении. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла ночью 13 июня 2020 года. Студент возвращался в общежитие от друзей, когда на него напал неизвестный — злоумышленник нанес парню не менее 20 ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью — молодой человек скончался на месте. Родственник добавил, что нападавший даже не заговорил с жертвой, а просто подошел и пырнул юношу.
«Не было никаких угроз, последующего ограбления, убийца подбежал со спины, толкнул и пырнул несколько раз ножом. Потом прижал брата к дереву и начал резать его. Втыкал нож в грудь, живот, во все тело.
Я не понимаю, для чего это. Когда бьет 20 раз подряд, то наверняка, чтобы убить. Или просто был неадекватным, может быть, под наркотой. Уже опросили всех друзей и знакомых, кого можно и нельзя», — сообщил порталу V1.ru брат погибшего Алексей Небогатов.
В итоге подозреваемого в убийстве удалось вычислить после звонка одного из местных жителей. 19 июня мужчина сообщил, что обладает сведениями о человеке, который виден на видеозаписях, распространенных региональным Следкомом при помощи СМИ.
Уже на следующий день Васильев был задержан. После совершения преступления он сначала уехал в Ростов-на-Дону, а затем в Смоленск. Правоохранители нашли парня, когда он на такси уезжал в Белоруссию. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство на почве национальной ненависти». Ему грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы.
Начальник волгоградской полиции Александр Кравченко рассказал, что Васильев раскаялся в совершении убийства — мотивом, по его словам, стала расовая неприязнь.
Он добавил, что злоумышленник и его жертва не были знакомы между собой. Это подтверждают данные записей с видеокамер — молодой человек полтора часа просто бродил по Ворошиловскому району, подыскивая жертву.
На кадрах видно, что Васильев напал на студента со спины. При этом полиция уже установила и сообщника арестанта. Он тоже сторонник националистических взглядов, находится под контролем полиции и будет привлечен к уголовной ответственности.
«Задержанный общался еще с одним парнем, который относится к нацистам. Мы проведем экспертизу, проверим его на вменяемость, но он действовал ведь грамотно. Девять километров ходил по Ворошиловскому району в маске. Уже после убийства он бежал около пяти километров. Задержанный занимался боксом, волейболом и баскетболом. О нем ведь отзываются неплохо, но что случилось с его мозгами? Где случился прокол? Мама — труженик, крановщица на заработках, отец умер в 2016 году», — отметил Кравченко.
Известно, что до задержания подозреваемый не имел конфликтов с правоохранительными органами. Полицейские и следователи выяснили, что молодой человек уклонялся от службы в армии, читал нацистскую литературу.
Между тем членам семьи погибшего трудно поверить, что у него могли быть враги, которые бы убили его целенаправленно — студент был очень доброжелательным и спокойным человеком.
«Мальчик совсем «одуванчик». Он мусульманин, правильный домашний парень, покушать любил. Маменькин «цветочек», закончил музыкальную школу, играл на скрипке. Мы с родственниками помогали ему деньгами, потому что мать одна финансово не тянула. В Азербайджане зарплаты копеечные», — рассказал брат погибшего V1.Ru 
По словам семьи студента, он собирался прилететь на каникулы на родину, однако из-за коронавируса не смог этого сделать. Теперь родственники пытаются договориться, чтобы тело юноши отправили в Азербайджан.
«Он только окончил первый курс, хотел полететь домой. Но из-за коронавируса в Азербайджане все прикрыли полностью, поэтому остался в Волгограде. Последний раз летал домой зимой, на каникулах. Мне говорил, что будет ждать открытия границы, поскольку его знакомые пытались добраться до дома, но их не впустили. Жил в общежитии и ждал», — заявили родственники.
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Криминал , Статьи , Виталий Васильев , Александр Кравченко , СКР , МВД , V1.Ru , Азербайджан , Волгоград , Смоленск
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