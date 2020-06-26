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Россиян арестовали на Шри-Ланке из-за жуков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 58 минут назад
Россиян арестовали на Шри-Ланке из-за жуков
Фото: Newsru.com
Суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняют в том, что они собирали жуков, еще один фигурант дела госпитализирован, сообщил адвокат Георгий Сухов.
Зоолог Александр Игнатенко попал в больницу с язвой пищевода, передает «Интерфакс».
В стране действует запрет на сбор флоры и фауны.
Сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Однако, как пояснил зоолог, у дороги подбирали уже погибших жуков, фотографировали и описывали их.
Защита россиян указывает, что доказательства по делу собраны с нарушением закона, обыски проводились без присутствия переводчика, понятых, адвоката, без составления протоколов, материалы дела существуют только на сингальском языке.
Сухов сообщил, что с россиян «за каждого жука просят несколько тысяч рупий». По его словам, общая сумма превышает 2 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , Социология , Убийство , Александр Игнатенко , Интерфакс , Шри-Ланка
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