В Амурской области сотрудникам полиции и Росгвардии предъявлено обвинение в разбое. Обвиняемые заключены под стражу 

Согласно материалам уголовного дела, ранним утром 6 июня 2020 года в селе Новоспасск Архаринского района с применением оружия совершено разбойное нападение на местного фермера, в результате которого у потерпевшего с производственной базы похищена сельскохозяйственная техника.

Преступление выявлено и задокументировано в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Амурской области, которыми впоследствии осуществлено задержание представителей правоохранительных структур, причастных к совершению указанного преступного деяния.

В целях расследования данного преступления, следователем проведены осмотры места происшествия, в том числе с участием следователя-криминалиста следственного управления с применением специализированной криминалистической техники, допрошены свидетели и очевидцы, а также потерпевший.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Амурской области заявили: