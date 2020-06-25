В Амурской области сотрудникам полиции и Росгвардии предъявлено обвинение в разбое. Обвиняемые заключены под стражу 

Следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области предъявлено обвинение инспектору ДПС ГИБДД России по Амурской области и старшему инспектору отдела Управления Росгвардии по Амурской области в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере).
Согласно материалам уголовного дела, ранним утром 6 июня 2020 года в селе Новоспасск Архаринского района с применением оружия совершено разбойное нападение на местного фермера, в результате которого у потерпевшего с производственной базы похищена сельскохозяйственная техника.
Преступление выявлено и задокументировано в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Амурской области, которыми впоследствии осуществлено задержание представителей правоохранительных структур, причастных к совершению указанного преступного деяния.
В целях расследования данного преступления, следователем проведены осмотры места происшествия, в том числе с участием следователя-криминалиста следственного управления с применением специализированной криминалистической техники, допрошены свидетели и очевидцы, а также потерпевший.
По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Амурской области заявили:
"В случае установления вины, сотрудник Росгвардии будет уволен по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством РФ".