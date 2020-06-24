Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: в обсуждении обмена россиян Бута и Ярошенко есть подвижки 

Вечерняя Москва и ещё 6 6 минут назад
В обсуждении обмена россиян Бута и Ярошенко есть подвижки
Фото: Из личного архива Константина Ярошенко
В процессе обсуждения обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко есть «определенные подвижки». Об этом рассказал их адвокат Алексей Тарасов.
— Я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время, — цитирует правозащитника РИА Новости.
Адвокат при этом добавил, что пока не может раскрыть все детали, информацией о которых владеет.
СПРАВКА «ВМ»
Напомним, что Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США более десяти лет назад. Его доставили в Соединенные Штаты и обвинили в подготовке убийства американских граждан. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.
Летчика Константина Ярошенко осудили в Штатах в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».
Читайте также: Бут и Ярошенко могут попросить США о помиловании для обмена на американца Уилана
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Вечерняя Москва: последние новости
Пропавшего в Астрахани 12-летнего мальчика нашли в застывшем бетоне Пропавшего в Астрахани 12-летнего мальчика нашли в застывшем бетоне Соседка рассказала о подозреваемой в убийстве сына в Астрахани Соседка рассказала о подозреваемой в убийстве сына в Астрахани Адвокат Ефремова намерен провести с артистом «жесткий» разговор Адвокат Ефремова намерен провести с артистом «жесткий» разговор
Комментарии
Криминал , Общество , США , Константин Ярошенко , Алексей Тарасов , Виктор Бут , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие отмены масочного режима в России
Названо условие отмены масочного режима в России
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
В польском замке нашли тайник с целым состоянием
В польском замке нашли тайник с целым состоянием
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
В Ливии начинается мировая война
01:15
В Ливии начинается мировая война
В мире Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
00:57
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение