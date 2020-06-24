В обсуждении обмена россиян Бута и Ярошенко есть подвижки

— Я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время, — цитирует правозащитника РИА Новости.

Адвокат при этом добавил, что пока не может раскрыть все детали, информацией о которых владеет.

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, что Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США более десяти лет назад. Его доставили в Соединенные Штаты и обвинили в подготовке убийства американских граждан. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы.

Летчика Константина Ярошенко осудили в Штатах в 2011 году на 20 лет. Он отбывает срок в тюрьме общего режима по обвинению в «подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию».

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