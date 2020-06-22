Метила в губернаторы: как мать расправилась с сыном

56-летнюю жительницу Астрахани Галину Морозову арестовали по подозрению в убийстве 12-летнего сына. По данным СК, женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка — якобы он ушел в школу и не вернулся. Спустя три месяца забетонированное тело мальчика было найдено в доме его старшего брата. Следствие считает, что в день пропажи между матерью и сыном произошел конфликт, в ходе которого Морозова ударила его гантелей по голове.

В Астрахани арестовали 56-летнюю местную жительницу Галину Морозову, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, 6 марта 2020 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения ее сына, который два дня назад ушел из дома в школу и не вернулся. Только спустя три месяца залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома его старшего брата в Советском районе города Астрахани.

Следствие считает, что 4 марта 2020 года между Морозовой и ее сыном произошел конфликт, в ходе которого она ударила мальчика по голове гантелей. От полученной травмы он скончался на месте. Затем она забетонировала его в доме родственника.

В ходе проверки показаний подозреваемая указала на место, куда сбросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором находились металлическая гантель, а также мобильный телефон ребенка.

Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Назначен ряд судебных экспертиз, собирается доказательная база. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

В своем регионе Морозова пыталась заниматься политикой. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.

Бывший коллега и политик Олег Шеин в комментарии «Говорит Москва» отметил, что из партии она вышла год назад, когда однопартийцы отказались ее поддерживать при выдвижении на пост губернатора. Он отметил, что они подумали, что у нее «происходит очень серьезный нервный срыв и нервный стресс, потому что без какой-то серьезной мотивации она бросилась с резкой критикой» против него и коллег.

«У нее неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация ее не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было скорее как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос», — сказал он.

В то же время Шеин не считает ее вспыльчивой. «Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове», — отметил политик.

Он также отметил, что был шокирован тем, как она «камуфлировалась». «Она же этой весной публично через соцсети рассказывала, что пропал ребенок, мальчик, большая трагедия. Мы все, конечно, очень переживали за это. Огромная масса людей высказывала свои симпатии в комментариях. Я ей, невзирая на всю эту склоку, тоже позвонил, выразил слова поддержки», — сообщил он.

Тем временем и соседка семьи Морозовых рассказала «Пятому каналу», что многие до сих пор не могут поверить в случившееся. «Конечно, все соседи в шоке. Как это так? Собственного сына (убить) — разве так можно? Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя», — заключила пенсионерка.

Дочь Морозовой, Наталия, в своих социальных сетях также сообщила подписчиками, что сегодня она в один миг осталась без брата, матери и отца, который, по ее словам, не сможет выдержать случившегося.

«Что ж, наверное, мне стоит сказать свое слово. Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь. До этого рокового дня. О том, что случилось, не знал никто из моей семьи, включая отца. Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой», — писала она.

Девушка также рассказала, что по ночам ездила по городу и искала брата — «В каждом ребенке видела его».

По информации местных СМИ, родители ребенка говорили, что он чемпион спортивных соревнований, лауреат музыкальных конкурсов, член олимпийского резерва. В то же время они утверждали, что мальчик сбежал из дома и не собирается возвращаться. Сама же мать выкладывала в своих соцсетях посты о том, как она убита горем. Кроме того, женщина публиковала видео, которые показывали ее любовь к сыну и горечь разлуки, передает «Пункт А».